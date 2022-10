Izgalmas programokkal várja a Móra Ferenc Múzeum a látogatókat a Múzeumok Őszi Éjszakáján szombaton 18 és 23 óra között. Ezen az estén mutatják be azt a mokaszint, amit Kossuth Lajos egy amerikai útja során kaphatott. Rostás Mónika kiállítóhely-vezető elmondta, a feljegyzések szerint Kossuth 1852. május 25-én a Niagara vízesésénél lévő szállásáról ellátogatott egy közeli indián faluba. Itt találkozott egy indián nővel, aki gyöngymunkákat készített, szeretett is volna tőle vásárolni, de az nem állt szóba vele. Amikor azonban visszatért a szállására, néhány szép gyöngyhímzés várta, melyek között valószínűleg ott volt az a szarvasbőr mokaszin is, ami a Magyar Nemzeti Múzeumból érkezett most Szegedre. A lábbeli ugyanis indián kutatók által bizonyítottan ajándék tárgyként készült.

Fotós: Sándor Judit

A különleges műtárggyal kiegészült indián és cowboy kiállítás megtekintése mellett élményprogramokon is részt vehetnek a szombat éjszakai múzeumlátogatók. Szatmári Csilla osztályvezető elmondta, lesznek zseblámpás kutatások a látványtárakban, fényfestés a kupolában, country-bemutató, könyvbemutató és előadások is. Emellett az este folyamán háromszor sorsolnak is, a legszerencsésebb látogatók pedig felpróbálhatják a Bud Spencer-féle westernfilmekben szereplő pisztolyövet és bilincset, sőt, akár fotózkodhatnak is bennük.

A Múzeumok Őszi Éjszakáján a közgyűjtemény többi kiállítóhelyén is programokkal várják az érdeklődőket: a Fekete házban a Kloáka, kanális, klozet című kiállítás kapcsán 10 perces minielőadásokat hallhatnak a fürdőszoba-kultúra, a higiénia és a csatornázás története témakörében. A Vármúzeumban Löffler Zsuzsanna meseíró, a Móra-múzeum régésze dedikálja majd a mesekönyveit, emellett történelmi játékkuckóval és tárlatvezetésekkel is készülnek a közgyűjtemény munkatársai.