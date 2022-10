A perfromansz és a kortárs zene fonódik más művészetekkel a Samodai-Szives Duó koncertjein. Idén Nagy Katalin Matild grafikusművésszel az élő animációt ötvözik heroikus és lírikus előadásukban. A Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának díszterémben november 9-én 19 órától adnak különleges audiovizuális élménykoncertet.

Az SZTE Zeneművészeti Ka­­rának két hallgatója, Szives Márton és Samodai Bence 2017 óta viszi színpadra a magyar és világi újzenei törekvéseket trombita-ütő formációban. Floridától Potsdamig koncertjeikben azt keresik, hogy a kortárs zene hogyan lehet kifejezőereje a ma emberének. Színpadra vitték már Kosztolányi novelláit, online koncertsorozatot streameltek a szegedi Agórából Csáth és Örkény írásaival, hősi történeteket meséltek el a Hegyvidéki Szalonban body-arttal és egy teljes eposzt festettek meg a Müpa és a Vízi Színház közönsége előtt. Idén Nagy Katalin Matilddal dolgoznak animációs koncerteken, ahol a zene mellett a történet életre kel a vásznon is.

Fotó: Szives Márton

Élő animáció, virtuóz hangszerek és színes előadás vár a közönségre a Történet a Mesén túl 3.0 című esten. A zene újjászületik a képernyőn. A homokrajz, a vízfesték és a hangszerek egyszerre mesélnek majd a szemeknek és a füleknek. Nagy Katalin Matild a koncerten elhangzó művek történetét valós időben jeleníti meg, így a két zenész mögött a saját életű grafika egy harmadik szereplőként jelenik meg a színpadon.

A duó célja, hogy többet ad­­jon egy koncertnél. Minden előadásukat olyan művekkel tűzdelik, amelyeket a szerzőikkel közösen dolgoztak ki. Ezeket egy történetbe, egy koncepcióba foglalják, és az így felállított produkcióba szépen lassan bevonják a közönséget is, akik észre sem veszik, de a végére ők is aktívan részt vesznek az elő­adásban. A végén pedig haza is vihetik műveiket.