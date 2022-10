Lassan kezdjük megszokni, hogy a legegzotikusabb gyümölcsök is megteremnek hazánkban. Füge, kivi, citromszüretről is írtunk már lapunkban, most pedig egy újabb kuriózumra bukkantunk Szeged utcáin. Az egyik lakóparkban már messziről kiszúrtuk a színesedő ágak között a rengeteg piros gyümölcsöt, amelyek annyira szürreálisnak tűntek, hogy először azt feltételeztük, műanyag golyókat aggattak az ágakra. Közelebb érbe azonban kiderült: itt bizony hatalmas gránátalma szüret lesz heteken belül. Ennek a gyümölcsnek az őshazája ugyan Ázsia, de ma már megterem a Földközi tengernél és Dél-Amerikában is. No meg a jelek szerint Szegeden, hiszen csak úgy roskadoznak az ágak a flavonoidokban gazdag terméstől.

Az ültetvény a ház tulajdona, erről papír is tájékoztatja az arra járókat, ahogyan arról is, hogy a termést frissen permetezték, tehát nem javasolt megdézsmálni. Akit viszont nem tartana vissza a klasszikus szöveg – amelyet vagy elhiszünk, vagy nem –, annak azt is leírták, hogy még nem érett, a levélváltáskor lehet majd szüretelni. A kedvencünk azonban az utolsó pár sor, amelyből kiderül: a lakók nem a klasszikus eltöröm-a-kezed-ha-lopsz mentalitással élik életüket a gránátalmafák árnyékában. Kiírták ugyanis, hogy aki szeretne kérni belőle, melyik lakásba csengethet be. Feleslegük ugyanis mindig akad, amelyet szívesen megosztanak azzal, aki megkívánja ezt a különleges gyümölcsöt.