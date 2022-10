A szegedi piarista gimnázium 300 éves történetét feldolgozó, különleges kötetet mutattak be alkotói a nagyközönségnek pénteken a városházán. Noha a kiadvány az iskola megrendelésére készült, korántsem csupán iskolatörténet. Egyszerre enciklopédia és magazin, várostörténet és tudományos ismeretterjesztő kötet. Gazdag képanyag, térkép-rekonstrukciók, izgalmas táblázatok sokasága társul a szócikkekhez, amelyek az iskola múltjának legfontosabb eseményeit, személyeit, érdekességeit mutatják be. A kötet szerkesztésében Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője is részt vett, kutatásai révén eddig ismeretlen történeti adatok és források is bekerültek a műbe. A Piarista 300 éve Szegeden című kötetet a levéltárvezető mellett Kokas Károly, a Klebelsberg Könyvtár igazgató-helyettese, a kötet szerkesztője, Károlyi Attila, a Szegedi Piarista Iskola tanára, társszerző és -szerkesztő, valamint Blazovich László egyetemi tanár, levéltáros, szakmai lektor mutatta be a nagyközönségnek.