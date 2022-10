Az Őszi Kulturális Fesztivál részeként szerdán Pokorny Lia tartott előadást a SZTE Rektori Hivatalban. A Pokorny Piknik motivációs beszélgetős showként volt meghirdetve, melyben moderátorként Gönczi Dorka mediátor, life coach segítette a színésznőt.

Pokorny Lia az estet annak elmesélésével kezdte, hogy gyermekkorában úgy képzelte, egy vidéki házban él majd csendes életet diószedéssel, sütisütéssel, állatokkal és ribizlibokrokkal, de rájött, hogy a valóságban ez az életforma nem jön számára. Ebből pedig rájött, hogy nem ezzel van dolga. – Tudatosult bennem, hogy nem azt kell kergetni, ami nem adatott meg, hanem élvezni azt, ami igen – mondta.

A színésznő őszintén beszélt életének arról az időszakáról is, amikor úgy érezte, minden összedőlt. – Hónapokon keresztül mély fájdalomban töltöttem a napjaimat, aztán volt egy álmom egy távolodó viharról és tudtam, hogy elindultam kifele ebből az állapotból. Azóta pedig azt is tudom, hogy minden helyzet azért adódik az életünkben, hogy abból tanuljunk. A lent ugyanolyan csodás tud lenni, hiszen onnan újra lehet építeni mindent. Érdekes, de számomra ez az állapot most már inspiráló. Hiszen ha mindennel elégedett vagyok, az lustává tesz – fogalmazott.

A beszélgetés második felében Pokorny Liáról más személyes történetek is kiderültek. Elárulta például, hogy szinte soha nem vesz magának új ruhákat a környezettudatosság miatt, inkább turkálókból öltözködik. Elmesélte, milyen komoly memóriazavarokat okozott nála a Covid-fertőzés, és beszélt arról is, hogy augusztus óta szinte szabad órája sincs, naponta 4-5 órát alszik. Pedig az elmúlt 3 évben már megtanulta, hogyan mondjon nemet azokra a dolgokra, amik terhesek számára. Ez egyébként baráti kapcsolatait is megváltoztatta: azok a viszonyok, amelyek átmentek ezen a próbán, megújultak, és voltak olyan barátságok, amelyek helyett más minőségben kapott újakat. – Ezáltal megtapasztaltam, hogy amikor az ember elkezd magáért tenni, mert felfedezi, hogy saját életének áldozata, elkezdenek kinyílni az ajtók és új dolgokat kap – mesélte. Ennek kapcsán átalakította mindennapjait is, mert rájött, hogy nem csak a színház érdekli. – Vonzott, hogy elkezdjek saját produkciókat is készíteni, illetve tanulok asztrológiát és drámapedagógiát. Utóbbival másoknak is tudok segíteni, hiszen csapatépítő programokon ennek segítségével találhatnak felnőtt emberek magukra – mondta.

A színésznő kikapcsolódásként extrém sportokat űz, a sziklamászásban azonban bevallása szerint épphogy a nyugalmat szereti. – Amikor fáradtan leülök a csúcson, az egy különös, meditatív állapot. Azt a csendet, ami ott vesz körül, mindennél jobban értékelem – beszélt az ezzel kapcsolatos érzéseiről. Másik nagy szerelme most a régi tárgyak új életre keltése: különös lakberendezési praktikáiról hamarosan videós tartalmakat is elkezd gyártani.