A kedves összejövetelt egy időre megzavarta ugyan egy felbőszült szomszéd, aki nem sokkal a kicsik imádkozása után ordítva balhézott, amiért nem tudott beállni házához autójával, ezzel pedig több gyereket meg is ríkatott, miután azonban elvonult, már csak a jókedv maradt az intézmény falai között.

Mivel az oviban fontosnak tartják a néphagyományok ápolását, versekkel és énekekkel mutatták meg, milyen a környezetünk ilyenkor. Szőlő, alma, dió, őszi levél is volt főszereplő a repertoárban, amikor pedig a mustról énekeltek, arról a kicsiknek saját élményük is volt, hiszen korábban azt is préseltek és ittak. Az ünnepség igazi őszi táncházzal zárult: a Gyantás Zenekar élő zenés buliján a kicsik szüleikkel együtt ropták.