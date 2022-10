– Fiam elsőáldozásán voltunk a Páduai Szent Antal templomban, amikor feltűnt, hogy nincs csillár, csúnya reflektorok világítják meg a belső teret. Emlékeim szerint korábban mutatós facsillár volt, de az elveszett, utána szerelték fel a reflektorokat – mondta a 45 éves balástyai Tóth Attila.

Elhatározta, segít az egyházközségnek. Éppen a szarvasi lámpagyárban dolgozott vagyonvédelmi vállalkozásával, amikor meglátott egy szép csillárt, rögtön az gondolta, ez jó lenne Balástyára.

– A telefonommal lefényképeztem, és megmutattam Imre atyának, hogy erre gondoltam. Rábólintott, hogy jó lesz. Viszont egy kevés, kettő kellett volna, akkor nem volt raktáron, de kisvártatva rám csörögtek a gyárból, hogy találtak még egyet. Az is lényeges volt számomra, hogy magyar termék kerüljön fel a templom mennyezetére. Ez nyáron történt, nagy hőség tombolt a felszerelés idején is – mesélte Attila.

A két, egyenként 22 égős, 60 kilós csillár darabja 800 ezer forintot kóstált, és Tóth Attila a felszerelést is vállalta: harmadmagával egy nap alatt végeztek vele. A világítótestek láncon függnek, így leereszthetők és visszahúzhatók a helyükre, ami az izzócseréknél fontos – a plébánia rekonstrukciójának alkalmából tartott hálaadó szentmise előtt is kiégett kettő –, de biztonsági sodronnyal is ellátták, minimálisra csökkentve ezzel a lezuhanást, a balesetveszélyt.

A csillárok felszerelésének pillanatai a balástyai Páduai Szent Antal katolikus templomban. Fotó: Tóth Attila

– Ez volt az első ilyen felajánlásom. Tárgyi adományokkal szívesen segítek a jövőben is, akár ismét a templomnak. Viszont őszintén szólva, pénzt nem szívesen adok, mert sajnos nem tudható, mire fordítják. Ez a kitétel természetesen nem az egyházközségre vonatkozik – közölte Tóth Attila. Arra is emlékezett, hogy a mennyezetet korábban freskó díszítette, amelyet gyerekként többször is megcsodált, de egy felújítás után eltűnt, valószínűleg levakolták. – Ha rossz állapotú volt is, jobban mutatna, mint a mostani semmi – vélekedett.

Antal Imre plébános elmondta, hogy Tóth Attila felhívta, és elmondta, mivel szeretne segíteni.

– Meg is mutatta a kiszemelt világítótesteket. Azt mondtam, csinálja. Legközelebb akkor hívott, amikor a csillárok már a helyükre kerültek. Áldásomat adtam rá, szép és különleges gesztus volt a részéről – fogalmazott a plébános.