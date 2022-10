– Az Árpád utca egykor még földes volt, és itt az akkori faluközpontban volt minden olyan hely, ahol a helybeliek és az átutazók is elintézhették ügyeiket a postától a bevásárlásig – közölte Vass Rózsa. Az is elhangzott, hogy a legenda szerint Kistelek akkori helyére bűnözőket is telepítettek, ez több száz évvel ezelőtt történt, talán Mária Terézia császárnő idejében, sokaknak észébe jutott a párhuzam Ausztráliával.

A katolikus templommal szembeni könyvtár korábban a plébániának adott otthont, Vass Rózsának eszébe jutottak a kalácsos, kakaós összejövetelek kellemes emlékei. A gimnázium felé sétálva többeknek idéződött fel, hogy milyen házak, üzletek, rendelők álltak a mostani épületek helyén, például a szökőkutas körforgalomtól nem messze működött sörfőzde, a Kukta étterem és egy közkedvelt presszó, ahol nagyon finom volt a habos kávé. – Emlékszem, Gyuris tanár bácsi mindennap bement a presszóba, és a "tettenért" diák másnap biztosan felelt – idéződött a kedves sztori. Akadtak olyan épületek, melyeket mostani tulajdonosuk úgy újított fel, hogy igyekezett megőrizni a jellegzetességeket.

Az egyik saroképületen pici, alig észrevehető tábla hirdeti: "Csaba sarok, Munkátok elismeréséül fiatoktól 2022". Valószínűleg ez Kistelek legújabb emlékhelye. – Ikonikus hely volt, itt vettük a csokit és a kiflit iskolába menet. Következett a csordakút, a Szent Margit szobor – a környezetében teret szeretnének kialakítani, mondta Vass Rózsa –, majd a séta a múzeumnál zárult. A szervező elmondta, szeretne egyszer templomtúrát is tartani.