Minden településnek megvolt a helyi forradalma. Létrejöttek a forradalmi nemzeti bizottságok, létrejöttek a helyi ideiglenes szervek és a vidék kivette a részét a például a főváros élelmiszer- és tüzelőellátásából. Már Hódmezővásárhelyen is október 20-án megalakult egy úgynevezett Diákparlament a Bethlen-gimnáziumban középiskolás diákokból. Az iskola igazgatója, Gyáni Imre is részt vett ezen az eseményen, aki később néhány napig a forradalmi nemzeti bizottság elnöke is volt Vásárhelyen. A diákok első „forradalmi lépése” – az egyikük ma is köztünk van, az Emlékpontban gyakori vendégünk, Aranyosi Ildikó – a szabadság jeleként a Kossuth-szobrot koszorúzták meg, hiszen az ötvenes években inkább a szovjet megszállás és az internacionalista forradalom eszméje volt az, ami átjárta a közbeszédet és a történelmi emlékezetet, sem mint a magyar függetlenségi hagyomány és a Kossuth-kultusz