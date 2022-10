Az indonéz kormány által meghirdetett kiválósági ösztöndíjprogram, az Indonesian International Student Mobility Awards egy szemesztert biztosít az indonéz hallgatók számára a világ legrangosabb egyetemein. A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg 46 fiatal tanul, ők rendeztek kulturális délutánt pénteken a Rektori hivatalban. A résztvevőket az egyetem képviseletében Csuri-Magosi Rita köszöntötte, aki kiemelte: a második éve futó program mindenképpen sikeresnek tekinthető, és nemcsak azért, mert látva a diákok közösségi médiás posztjait kiderül, milyen jól érzik magukat nálunk, hanem mert az egyetemi társadalomnak is a lelkei ezek a fiatalok.

– Ti nálunk tanultok Európáról, Magyarországról és a kultúránkról, de mi is tanulunk tőletek. Ez a nap erre kiváló alkalom – fogalmazott Csuri-Magosi Rita. A rendezvényen részt vett az indonéz nagykövetség képviselője is. Ifan Mahdiyat Sofiana átadta a konzul üdvözletét, egyúttal megköszönte a diákoknak, hogy képviselik hazájukat Magyarországon.

A délután az indonéz himnusz közös énekésével kezdődött. Ezt követően zenés produkciókat mutattak be a diákok, majd kötetlen programokra várták az érdeklődőket. Megmutatták például nemzeti pénzüket, amiből a legnagyobb címlet a százezer rúpiás. Mint megtudtuk, ennek értéke nincs 3 ezer forint. De játékos formában lehetett indonéz szavakat tanulni, hoztak egy tradicionális játékot is, amit bárki kipróbálhatott, és persze megmutatták hazájuk jellegzetes ízeit is néhány ételen keresztül.