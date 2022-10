– Nyugalmat, szépséget és harmóniát szeretnék továbbadni a képeim által. Jómagam csak akkor vagyok képes alkotások létrehozására, ha a munkához szükséges kreativitással, lendülettel, kíváncsisággal az elgondolt terv megalkotására készen állok – mondta el lapunknak Ale Ildikó festőművész, akinek szerdán Egyensúly címmel nyílt tárlata Szegeden.

A TIK-ben 29 alkotás tekinthető meg október 28-ig, Ale Ildikó az elmúlt 25 évben készült alkotásaiból állította össze a tárlat anyagát. A művész úgy véli, egy tárlaton a műveknek is harmonizálnia kell egymással, egyébként disszonancia felé hajlik a rendezés és akkor egyáltalán nem jönnek létre normalizált, értékes kapcsolódások a művek közötti összhatást tekintve.

Szerda este egyébként alkotói tárlatvezetést is tartott Ale Ildikó Blahó Attila zongoraművésszel közösen.

– Ennek a célja az volt, hogy autentikusan tőlünk, alkotóktól eljusson a közönséghez az alapvető elképzelésünk, beleláthassanak a vendégeink a folyamatba és ők is hozzátegyék a számunkra értékes hozzászólásaikat. Blahó Attila zongoraművész 2013-ban kért fel arra, hogy vizuálisan láttassam a 12 elektronikus szerzeményét, a mostani kiállítási helyszín pedig remek arra, hogy a szegedi érdeklődőknek is megmutassuk közös projektünk eredményét – osztotta meg.

Mindemellett a kiállításon látható Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című művének képi elemzése is 5 alkotáson keresztül, az 5 mű most először tekinthető meg együtt. Továbbá épületábrázolások is láthatók a válogatásban, A körtékről című sorozat darabjai pedig a művész legújabb munkái közé tartoznak.

Alkotói tárlatvezetést tartott Ale Ildikó festőművész Blahó Attila zongoraművésszel közösen. Fotó: Sándor Judit/MW