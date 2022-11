A második világháborút követően még jó néhány kórus működött Szentesen, de ezek egy része elhalt az idő múlásával. A vegyeskar megszervezésének ötletével Nagy János lépett elő a hetvenes évek végén.

– Először egy kamarakórust szerveztünk, de az nem volt túl hosszú életű – lelkészek is voltak benne, azt pedig az akkori rendszer nem nézte jó szemmel. Ezt követően szerveztük meg a vegyeskart 1977-ben főképp általános iskolai tanárokból, óvónőkből, de más foglalkozásúak is voltak az induló tagok között – idézte fel a kórus alakulásának történetét Nagy János karnagy.

A jelenleg 44 tagú kórus 1977-ben alakult meg, a vegyeskar alapításának 45. évfordulóját pedig jubileumi hangversennyel ünnepelték meg. A kórus eleinte az ÁFÉSZ támogatásával működött, majd egyesületként éltek tovább. Jelenlegi nevüket 1986-ban, a zeneszerző halála után vették fel.

– Kodálynak és Bartóknak is nagyon gazdag a kórusirodalma, de a darabjaik nagyon nehezek. Bárdos tanár úrnak viszont nagyon sok olyan népdalfeldolgozása van, amelyet ilyen amatőr kórusok is könnyebben énekelnek. Emellett régi ismeretségünk is volt. Amikor a tanár úr elhunyt, utána felkerestem a családot, és ők hozzájárultak, hogy felvegyük Bárdos Lajos nevét – számolt be Nagy János karnagy.

A Bárdos Lajos Vegyeskar megalakulása óta fontosnak tartja a város és környéke zenei életének gazdagítását, a kórusmuzsika népszerűsítését. Rendszeresen közreműködnek a városi ünnepségeken és önálló hangversenyeket is tartanak.

1989 óta szervezik a városi kórusok és Szentes Város Fúvószenekara közreműködésével a jótékony célú karácsonyi hangversenyt a Szent Anna templomban. 1993 óta az Egyházzenei Találkozó házigazdái a Református Nagytemplomban.

Kulturális munkájukért a Szentesért elismerés aranyfokozatát kapták meg 1982-ben, 1996-ban pedig a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói díját érdemelték ki. Az ezüst és arany fokozatok mellett megszerezték a Hangverseny-, majd a Fesztivál Kórus minősítést is.