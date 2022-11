Online közönségtalálkozót szervezett a Szegedi Nemzeti Színház a Kisszínházban bemutatásra kerülő Élve megégetve – Boszorkánytéboly című darab kapcsán. Barnák László főigazgató elöljáróban elmondta, a nemzeti színházak feladata kortárs magyar ősbemutató készítése is. – Fontosnak tartottuk, hogy foglalkozzunk olyan helyi témákkal, mint a szegedi boszorkányperek – tette hozzá.

A bűnbakkeresés, boszorkányüldözés a hétköznapjainkban most is jelen van, ennek ellenére az előadás nem próbál meg aktualizálni. Koltai M. Gábor rendező elmondta, a jelmezekben és kellékekben megjelenik majd a középkor is, mely jóval korábban volt, mint az 1700-as évek eseményei, ugyanakkor a hivatalok képi megjelenítésével átugranak az 1900-as évekbe is, hogy a perek működtetését is bemutassák. De nem csak a boszorkányperek történetét dolgozza fel a mű: megismerjük azokat is, akik áldozatként vagy befolyásolóként részesei ennek a történetnek. Szerelem, gyávaság, árulás és pokoli tettek egyaránt szerepet kapnak a darabban, amelyet december 9-én mutatnak be.