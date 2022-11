Minden gyerek kezében egyedi készítésű fényforrást láttunk: volt, aki hagyományos módon, befőttes üvegből készítette el, de akadtak szép számmal papír lampionok, sőt műanyag pohárból kialakított lámpások is. Utóbbiakba természetesen szigorúan csak elemes mécses kerülhetett, de úgy láttuk, a többség egyébként is ezt a verziót választotta, hiszen így nem kellett bajlódni a gyertya meggyújtásával, sem azzal, ha időközben elaludt volna. Akadtak egyébként, akik már teljességgel modernizálták a Márton-napi lámpás ötletét és különböző színekben villogó égősort tettek feldíszített edényükbe. Néhány felnőtt pedig úgy gondolta: a mérettel is ki lehet tűnni, így míg voltak, akik karon ülő kisbabát cipeltek, olyanok is akadtak, akik hasonló méretű lámpást.