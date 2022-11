– Nemrég költözött a fővárosba Szegedről, és most jött a hír, hogy két képe is szerepel egy igen rangos budapesti kiállításon. Mi ez a tárlat pontosan?

– A youngart galéria nyitott egy nagyobb üzletet a budai MOM Parkban, a Porsche támogatásával. Az itt kiállított műtárgyakat egy karácsonyig tartó X-mas Art Fair rendezvényen belül lehet megtekinteni és megvásárolni. Színvonalas, jelentős alkotások váltak elérhetővé mindenki számára. Tőlem két kép található meg ezen a művészeti vásáron, tárlaton.

– Azt a korábbi, lapunknak adott interjúban nem árulta el, hogy miért hagyta itt Szegedet.

– Szeretem Szegedet és sok öröm, emlék, sikerélmény köt a városhoz. Ugyanakkor egyre több lehetőség, megkeresés érkezett a fővárosból, így világossá vált, hogy nyitnom kell Budapest felé, hogy Budapest rám is vár. Szerintem mindenki fejlődésének jót tesz, ha ki mer lépni időnként a komfortzónájából, vagy változtatni, újítani, nyitni az új felé. Vágyat éreztem az új impulzusokra, környezetre, élményekre, amelyekből aztán inspirációt meríthetek az alkotótevékenységemhez. Most úgy gondolom, pár hónap távlatából, hogy jókor jött a váltás, és tényleg jót tett nekem!

– Miként fogadta a budapesti művészvilág, milyen körülmények között dolgozik?

– Nekem idáig abszolút pozitívak a tapasztalataim a budapesti közeget illetően. Igyekszem szakmailag és szociálisan egyaránt aktívnak lenni. Nagyon élvezem a megnyitókat, programokat, eseményeket és örülök, hogy a rengeteg rendezvénynek köszönhetően több alkalmam nyílik beszélgetni, új embereket megismerni, új tapasztalatokkal, információkkal gazdagodni, mint mondjuk más városokban. Jelenleg egy kisebb, de hangulatos helyen alkotok, amelyet műteremlakásként használok. Szeretek itt tevékenykedni, ugyanakkor a művészeti anyagom fele még Szegeden, a másik fele meg már Budapesten van.

– A festészeten kívül ír és performanszokkal is meglepi időnként a közönséget. Melyik műfaj áll önhöz a legközelebb?

– Szívemhez legközelebb a grafika, a festészet és a költészet áll. Ezek kora gyerekkoromtól kezdve ösztönösen állandó részei az életemnek. Mostanában, a ráfordított idő szempontjából nézve azonban a képalkotó tevékenységem áll az első helyen. Performanszom is látható volt a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában, egy önálló bemutatkozási esten, ugyanakkor első éves hallgatóként egy installációval is kijutottam az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára korábban. Ez a munka lett a diplomamunkám is. Így elmondhatom, hogy több műfajba belekóstoltam már. Fontos a kísérletezés. Hogy tudj újat mutatni magadnak és másoknak, minél több módját, formáját megtapasztald az önkifejezésnek. Bizonyos szempontból bármi lehet művészet, amit azzá formálsz: betöltheti bármi ezt a szerepet, küldetést, amivel közölni tudsz és akarsz, kifejezel, közvetítesz.

– Elárulja, hogy mi várható öntől legközelebb?

– Nagyon sok minden van most szervezés alatt, sokan érdeklődnek irántam, ami mindig nagy boldogság. Talán legközelebb internetes kulturális platformokon lehet találkozni velem, az irodalmi szövegeimmel, képeimmel. Az viszont már most látható, hogy tavasszal nem unatkozok majd. Több jelentős és izgalmas eseményem, bemutatkozásom és megmutatkozásom várható, a fővárosban és vidéki galériákban egyaránt.

– Jár még vissza Szegedre. Visszahúzza a szíve, vagy még itt is vannak futó projektjei?

– Elsősorban a családi és baráti kapcsolatok miatt járok vissza, de szeretem a várost, így nem is akarok teljesen elszakadni. Nem kizárt, hogy még várhatóak projektjeim, nem zárkózom el a felkérésektől.