– Mostanában újra egyre több helyen vannak punk-koncertek, ti is többet játszotok, de ez azért nem volt mindig így. Egyáltalán, hogy állt össze a zenekar?

– Az egész 1981 ben kezdődött, amikor négy óbudai középiskolás úgy döntött, hogy punkrock együttest alapít. Kezdetben Ramones és Sex Pistols számokat játszottunk. De az első koncertünkre, amit sikerült megtartani, már öt saját számmal álltunk ki.

– Ezután be is indultak a koncertek, de aztán egyszer csak bezáródtak a kapuk. Gondolom állambiztonság figyelmeztetett, hogy rendszerellenesek vagytok. Koncertek maradtak el, vegzáltak is benneteket?

– Persze, több koncertünk is elmaradt. Ugyanis akkoriban a Kádár-rezsim alatt az újonnan fellépő rockegyüttesektől bekérték az illetékes pártházba a dalszövegeket, cenzúrázták a dalokat. Később a rendszer kritizálása miatt az államvédelemtől megrovást is kaptunk ketten. Ezután nekem a nagyatádi, ahogy akkor mondták, büntetőlaktanyába kellett bevonulnom sorkatonai szolgálatra.

– Aztán 1985 körül történt valami, jöttek a lehetőségek.

– 1985 ben már érződött, hogy recseg-ropog a keleti blokk és a nyugati hitelekből fenntartott szocializmus. Nagyon lassan, de kezdtek nyitni a kultúra nyugat felé.

– Változott valamit a műfaj mondanivalója azóta?

– Mostanra már teljesen más dolgok ellen lázadoznak a lázadók mint akkor. Akkor elképzelhetetlen volt egy miniszterelnököt, vagy más állami vezetőt nyilvánosan gyalázni. Az volt az igazi diktatúra.

– Zeneileg azért lássuk be, kiforrottabbak vagyok, mint a többi punkzenekar, de persze nem feltétlen a jó gitárjátékért szeretjük ezt a műfajt.

– Mindig igyekeztünk a zenei igényszintet egy bizonyos szinten tartani, úgy, hogy közben a rock és a punkrock is egyre keményebb hangzásúvá válik.

– Volt egy csomó tagcsere a zenekarban, a mostani a végső felállásnak tűnik?

– 1981-től napjainkig nagyjából harminc ember fordult meg a Kretensben. Volt aki szintet lépett fölfelé, volt aki abbahagyta, és mások jöttek helyettük. Nálunk nem lehet végső felállásról beszélni. Persze olyan emberek kellettek mindig, akik a nívót tudták tartani. Soha nem akartunk csak azért hangzó anyagot kiadni, hogy több kiadott lemezünk vagy kazettánk legyen, ami esetleg a középszerűség alsó szintjeit nyaldossa.

– Vannak hosszabb távú terveitek, vagy az már nem lenne „punkos”?

– Sajnos ez az a kor, ahol óráról órára, percről percre változik minden és ehhez mindig alkalmazkodni kéne. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Nehéz előre tervezni.

A Kretens a QSS zenekarral együtt a szeged Városi Rock Klubban koncertezik november 11-én.