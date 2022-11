Október 15-i megnyitója óta élénk érdeklődés övezi Stefanovits Péter összegző tárlatát. Az idén 75 esztendős grafikusművész a szegedi Reök-palotát választotta életmű-kiállítása helyszínéül. A kétszintes épület kiállítótereit teljes egészében megtöltik a sokoldalú művész klasszikus és kísérletező eljárásokkal készült grafikai és festészeti alkotásai, vegyes technikájú művei és különleges installációi, a képzőművész legfrissebb munkáiból és korábbi korszakainak számára legjelentősebb darabjaiból válogatva. A művészetkedvelő közönség mellett a képzőművészeti szakma jeles képviselői is kíváncsiak voltak az elmúlt hetekben a látványos gyűjteményre, amely egészen különleges atmoszférájú térben mutatja be a művészeti közéletben is rendkívül tevékeny, kísérletező hajlamú alkotó munkásságát.

A kiállítás időtartama alatt exkluzív tárlatvezetésre is sor került. November 4-én délután az Érdemes Művész Dr. Nátyi Róberttel, a REÖK vezető kurátorával, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánjával közösen személyes történeteken, képelemzéseken keresztül engedett bepillantást a kiállított művek hátterében álló alkotói folyamatokba. Az interaktív bejáráson részt vevők testközelből ismerkedhettek meg Stefanovits Péterrel, mint képzőművésszel, és izgalmas, új szempontokkal és információkkal gazdagodva tapasztalhatták meg az egyedülálló tárlatot.

A Felülnézet megtekintésére december 4-ig nyílik lehetősége az érdeklődőknek, szerdától vasárnapig, 10-18.00 óráig. November 29-étől azonban egy másik rangos kulturális eseménynek, a VI. Szegedi Nemzetközi Hárfaversenynek is otthont ad a Regionális Összművészeti Központ. A megmérettetést Kodály Zoltán születésének 140., és Alphonse Hasselmans hárfaművész-zeneszerző halálának 110. évfordulójához kapcsolódva rendezik meg a palotában. A verseny időtartama alatt az épület különféle termeit, így kiállítótereit is birtokba veszik a húros hangszeren játszó fiatal művészek. Így keddtől vasárnapig Stefanovits Péter életműtárlatát is hárfahangok töltik meg, a Munkácsy-Mihály-díjas alkotó egyedülálló művei mellett.

A kiállítás lezárultát követően a Reök-palota földszintjén található Fesztivál Jegyiroda továbbra is várja az érdeklődőket december folyamán. További, aktuális információkról pedig ezután is a REÖK weboldalán értesülhetnek majd az érdeklődők.