- Az advent az egyházi év kezdete. Úrjövetet jelent, vagyis a Krisztus eljövetelére való felkészülés időszaka ez - mutatott rá Fazakas Attila, a felsővárosi és a móravárosi plébánia plébánosa. A lelkipásztor jelezte, ez böjti időszak is. Éppen ezért arról is kérdeztük, hogy miként böjtöl, de szóba került a futball VB és a kedvenc sportága is.