Osváth Zsófia beszélt arról is, az Algyőn feltárt sírokban ékszereket találtak a nők mellett, valamint az akkoriban igen értékesnek számító fibulákat – mai biztosítótűk megfelelője –, azonban annál sokkal díszesebb, impozánsabb darabok voltak. Találtak üveggyöngyöket is, például pávaszemeseket, amelyek a szemmel verés hitéhez kapcsolódnak, vagyis az ártó pillantástól védték meg a gyöngyökből készült ékszerek viselőit. Ma Görögországban ez a hit még mindig él – magyarázta a szakember.

Sztankovánszki Tibor a programon többek között arról számolt be, hogy a szarmata kultúra a hunok térnyerésével terjedt el. Közölte, Algyőn eddig 9 szarmata sírt tártak fel, az ezekben talált tárgyak egy része megtekinthető a kiállításon. Kiderült, korábban az M43-as építésekor is találtak ilyen sírt, akkor egy hatalmas, látványos fibula került elő. A szarmatáknál is jellemző volt a gyöngyök viselete, mindegyiknek más jelentést tulajdonítottak, így például a mészkő és a borostyán gyöngynek is.

Megjegyezte, hazánkban is jellemző a sírrablás, így előfordul, hogy a sírban már csak csontvázat találnak a régészek. Mint mondta, a férfiak esetében egy érdekes temetkezési formára bukkantak, nincs melléjük temetve ugyanis a fegyverük, persze vannak olyan sírok, amelyekből ellopták azt, csak a kétélű kard maradt a sírban. A férfiak egyébként nem viseltek gyöngyöt, esetükben inkább vasból készült karperecet, fibulát és különleges övcsatot találnak a sírban. A szakember szerint azonban érdekes, hogy a szarmaták üresen temették el az edényeket, ellentétben az avar néppel, ők például csontokat és tojásokat tettek bele.