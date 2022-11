A nagyméretű képek változatos technikákkal készültek, olajfestékkel, filctollal és festékfilccel is dolgozott az alkotó, aki a pandémia ideje alatt talált rá ismét kedves hobbijára. Mint mesélte, amióta Nagymihály doktor rendszeres kiállítási lehetőséget biztosít számára, sok visszajelzést kap, volt, aki már vevői szándékkal is érdeklődött nála. Ő azonban nem értékesítésre készíti alkotásait, a kreativitását szereti csak kiélni ezekben.

Nagymihály Sándor úgy fogalmazott, a kiállítás most is rendkívül sikeres, naponta 150-en tolonganak, hogy megnézzék a képeket. – És ha már itt vannak, bejönnek vizsgálatra is – mosolygott. Azt azonban már komolyan tette hozzá, hogy szerinte nagy lehetőség van az orvosi rendelők ilyen típusú hasznosításában. – Országosan akár 6 ezer galéria is működhetne így, ezzel pedig amellett, hogy a művészetet támogatnák, még a betegekkel is jót tennének az orvosok, hiszen betegeik művészettel tölthetnék az egyébként haszontalan várakozási időt – vélekedett.