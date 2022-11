– Ugyan a korábbi állandó kiállításunkban is volt Tari-vitrin, de múzeumunk névadójának ezidáig nagyon kevés személyes tárgya volt az intézmény tulajdonában. Néhány fotót, ex librist és újságkivágásokat tudtunk róla bemutatni látogatóinknak. Most viszont, a Tari-leszármazottaknak köszönhetően jó pár érdekes személyes tárggyal gazdagodott a múzeum – számolt be Borsódi Martin.

A Tari László Múzeum régésze kutatta fel az intézmény névadójának Budapesten élő lányát és unokáját. Miután felvették a kapcsolatot, Tari Márta képzőművész és leánya, Sánta Eszter arról számolt be a régésznek, hogy megtalálták otthon a helytörténész néhány személyes tárgyát.

– Tari László halálának 40. évfordulójára emlékezve, az új állandó kiállítást is segítve nagylelkű ajándékkal örvendeztették meg a múzeumot. Tari László írógépe, monogramos szipkája és annak faragott tartója, ex librisei, saját készítésű festménye, néhány névjegykártyája és a passiót ábrázoló metszetei ezentúl a róla elnevezett csongrádi múzeum gyűjteményét gyarapítják – tájékoztatott Borsódi Martin.

A múzeum névadójának eredeti foglalkozása fogorvos volt, hivatása mellett fordult a régészet felé. Nagyon sok leletet gyűjtött, amit aztán az 1956-ban alapított múzeumnak ajánlott fel. Munkássága elismeréseként a közgyűjtemény 1988-ban felvette a helytörténész nevét.

Mint a Tari László Múzeum munkatársaitól megtudtuk, az újonnan hozzájuk került személyes tárgyak a készülő új állandó kiállításukban kapnak majd helyet: egy részük a helytörténethez kapcsolódó jeles személyeket bemutató vitrinbe kerül majd, a tárgyak egy része pedig az ásatásokat és az ott dolgozó régészeket ismertető részben lesz látható.

Borsódi Martin arról is tájékoztatott, hogy a Tari-leszármazottak további személyes tárgyakat is próbálnak felkutatni, várhatóan még a héten újabb Tari Lászlóhoz kötődő tárgyakkal lepik meg a múzeumot.