– Most nagyon sokan, a gondtalan öröm és örvendezés helyett, aggódnak. Az életben mindig van miért aggódni, akár az áremelkedés, az éhezés, vagy a szomszédban dúló háború miatt. Nálunk nincs háború, de a híreket követve látjuk, mennyire múlandó az emberi élet – mondta adventi beszédében Márki-Zay Péter, aki hangsúlyozta, mindenki megérti, mit éltek át az ukrán menekültek, akik közül többen Hódmezővásárhelyen találtak átmeneti otthonra.

Az adventi forgatagra sokan kilátogattak. Fotó: Kovács Erika

– Adjunk hálát a jó Istennek, hogy nálunk békesség van. Ha most egy fokkal lejjebb kell tekerni a fűtést, vagy hogy milyen és mennyi ételt eszünk – nem ez a legfontosabb, az éh- és a fagyhaláltól így is megmenekülünk, de gondoljuk át, mennyivel szomorúbb sorsok is vannak. Soha nem tudhatjuk, hogy az életünk kalandja meddig tart. A legfontosabb, hogy amíg egymásnak itt vagyunk, mit teszünk. A felelősségünk abban rejlik, hogy amennyi időt ad nekünk Isten, azt használjuk ki arra, hogy segítsünk az ukrán menekülteken, hogy egy mosollyal, egy jó szóval tartsuk a lelket embertársainkban, vagy segítőkezet nyújtsunk valakinek – mondta a polgármester.

Fotó: Kovács Erika

Az első adventi gyertyagyújtáson Bajnai István kanonok, a Szent István Király templom plébánosa elmélkedést mondott, Demeter János, a tabáni református gyülekezet lelkésze áldást mondott. A rendezvényen Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola diákjai léptek fel.