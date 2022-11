Nem szeretnék komoly író lenni - jelentette ki a Délmagyarország podcast adásában Lakatos Levente. Ő ugyanis abban hisz, hogy elegendő, ha szórakoztat az általa írt történetekkel. És lássuk be: a számok őt igazolják. Ő Magyarország egyik legsikeresebb kortárs írója, többszörös Aranykönyves szerzőnek mondhatja magát, a Facebook-on 150 ezer követője van, dedikálásain pedig mindig kígyózó sorokban állnak rajongói. A vele készült beszélgetésünk azonban nem elsősorban erről, sokkal inkább a siker mögötti emberről szól. Mikrofonunk előtt elárulta: sokszor nem biztos abban, hogy jó-e, amit csinál, de megtanulta elfogadni, hogy nem mindig lehet minden sikeres, amit kitalál. Őszintén beszélt depressziójáról, és szóba került az is, miért nem keres most görcsösen párkapcsolatot annak ellenére sem, hogy regisztrált egy társkereső oldalon. Podcast-ünkből mindezek mellett az is kiderül, hogyan tervezi valóra váltani pályája elején megcélzott álmát, miszerint ő szeretne lenni a fiatal Havas Henrik.