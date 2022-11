Hagyományteremtő szándékkal rendezett a Móra Ferenc Múzeum Márton napi matinét szombaton délelőtt. A gyerekeket többféle kézműves tevékenységgel várták. Készíthettek Márton napi lámpást, libás képeslapot, dekorgumi-libát, de elkészítették Szent Márton püspököt is papírból. Kipróbálhatták továbbá azt is, hogy milyen valódi lúdtollal és tintával írni vagy rajzolni. Mindemellett a muzeológusok egy teknőt megtöltöttek kukoricával, amellyel textilludakat tömhettek a gyerekek. Már a termény tapintása is nagy lelkesedést váltott ki az ifjakból.