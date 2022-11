A szegedi és a zalaegerszegi bábszínház közötti együttműködés nem új keletű. A dunántúli teátrum művészeti vezetője, Bartal Kiss Rita már rendezőként és látványtervezőként is debütált a Kövér Béla Bábszínházban. Utóbbi néhány éve történt A Kis boszorkány című előadásban.

– Schneider Jankó művészeti vezető régi alkotótársam és Kiss Ágnes igazgatónővel is régi barátságot ápolunk. Az elmúlt időszak nagy kihívások elé állította a társulatokat, a pandémia alatti kényszerszünet, illetve a megugrott energiaárak is nehéz helyzetbe hoztak bennünket. Jóval kevesebb keret áll a színházak rendezésére, hogy jó előadásokat hozzanak létre. Többek között ezért is ötlött fel bennünk a csere ötlete – mondta el lapunknak a Blattner-díjas Bartal Kiss Rita. Nem csak a Griff Bábszínház hozott ugyanis vendégelőadást Szegedre, jövőre a Kövér Béla Bábszínház A kis boszorkány című produkciója utazik a Dunántúlra.

– Emellett azért is örültünk a lehetőségnek, mert a vidéki színházakban csekély számú továbbjátszásra van lehetőség. Nagyon rossz érzés, amikor a csodálatos díszletek a raktárakban hevernek. Nem is beszélve a bábokról, amelyek számunkra nem egyszerű kellékek, hanem a szívünkhöz nőnek, élettelik – részletezte a művészeti igazgató.

A Csukás István meséje alapján készült Pintyőke Cirkusz, világszám! előadás színpadi átiratát Szabó Attila dramaturg készítette. A történetet az új helyszín apropóján Csongrád-Csanád megyéhez igazították.

– A Dunántúlon Zalát és Somogyot hódította meg a Pintyőke Cirkusz, Szegeden pedig Csongrádot és Csanádot. Mindemellett nagyon megtetszett nekünk Öttömös település neve, így azt is belecsempésztük az előadásba. Pintyőke kiérdemesült cirkuszigazgató az öttömösi falunapra kap meghívást, de nincsen társulata. Elindul társulatot építeni, amelyben segítségére lesz két kóbor macska, Mirr-Murr és Oriza-Triznyák, sőt egy papagáj és egy kis béka is. A csodálatos szegedi tájnyelv is kapott egy kis, bájos szerepet az előadásban – részletezte Bartal Kiss Rita, aki arról is beszélt, miért nagy rajongója Csukás István meséinek.

– Valami olyasmit tudott a világról és a gyerekekről, amit szeretünk újra és újra megélni vele. Nagyon jó humora volt, és az élet apró, szeretni való dolgait mesélte el az ő különleges szemüvegén keresztül, amelyek kicsik és nagyok számára egyaránt fontosak. Amikor ez az előadás született Zalaegerszegen, akkor alakult újjá a társulat, így nagyon aktuálisnak éreztük éppen ezt a mesét feldolgozni – mondta.

Az előadás Sinko Szabina szlovéniai festőművész által megálmodott látványvilága csupa szín, Bakos Árpád délvidéki zeneszerző dallamai vidámak és fülbemászók, a kalandos történet pedig csupa szív. Olyan kicsiknek és nagyoknak egyaránt fontos értékekről mesél, mint a közösség ereje és egymás elfogadása.