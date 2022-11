– A kiültetés után nagyon nehezen indult meg ez a fa, nem is gondoltuk volna, hogy így meg fog nőni – mondta el Muzslai Józsefné és Sipos János. Mint elmesélték, a fenyő azután kezdett igazán növésnek indulni, miután levágták az alsó ágait. A fa terebélyesedésével azonban a gyökérzet növekedése is együtt járt, így az már a házukat veszélyeztette. Ezért is döntöttek úgy, hogy ha már mindenképpen ki kell vágni a fenyőóriást, akkor az kerüljön jó helyre, ezért felajánlották a város részére.

Az ezüstfenyőt a szűkös hely miatt többszöri nekifutásra sikerült „kivarázsolni” a Pacsirta utcai telekről: először az udvarból, majd a szomszédos rendőrkapitányság területéről emelték ki. A város karácsonyfáját a Tiszai Favágók vágták ki és igazították a Kossuth téri talapzatba, a fa elszállításában pedig Hekkel Zoltán teherfuvarozó segédkezett.