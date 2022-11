Művészek is támogatják a tanárokat 14 perce

Szegeden is ingyen visznek színházba pedagógusokat

Már Szegeden is van lehetőségük a pedagógusoknak ingyenesen színházba menni. Ember Márk országos kezdeményezéséhez elsőként Sziládi Hajna csatlakozott, ő már 4 jeggyel meg is ajándékozott egy tanárnőt. Azóta pedig több más művész is jelezte: ők is szeretnék hasonlóképpen támogatni a tanárokat és ügyüket.

Sziládi Hajna a szegedi színészek közül elsőként támogatta ingyenes színházjeggyel a pedagógusokat. Fotó: Gémes Sándor

Szeptember közepén Ember Márk, a fővárosi Thália Színház művésze úgy döntött, a saját eszközeivel áll ki a tanárok mellett. Az idei színházi évadban minden hónapban szeretne meghívni pedagógusokat és családjukat az egyik előadására, ha szükséges, még az útiköltségbe is besegít. Kezdeményezéséhez több színésztársa is csatlakozott országszerte, amelynek köszönhetően egy hónappal az akció elindulása után már félszáz művésznek köszönhetően mintegy 90 színházjegyet osztottak ki pedagógusoknak. A Gyere velem színházba! projekthez Szegedről Sziládi Hajna csatlakozott elsőként. – Nagyon hálás vagyok az én egykori pedagógusaimnak és ezért is érzem úgy, hogy ez a minimum, ahogy kiállhatok mellettük ebben az ügyben. Ha az a munkám, hogy színészettel örömet adjak az embereknek, akkor most ezzel igyekszem meghálálni a munkájukat és az erőfeszítéseiket – fogalmazott a színésznő. Így aztán vásárolt négy színházjegyet egyik kedvenc előadására, a Parasztoperára, és jelezte Ember Márknak, akihez a pedagógusok igényei befutnak, ha lenne Szegedről jelentkező, már küldhetik is nekik az értesítést. –- Végül sajnos nem találkoztam a megajándékozottakkal, mert az előadás előtt nekem sokkal korábban el kell kezdenem a készülődést, és nyilvánvalóan azt sem várhattam el tőlük, hogy megvárjanak a végén. De ha úgy nézzük, ebben is van valami romantikus. És nagyon jólesett, hogy egy kedves köszönetet küldtek, amelyben leírták: nagy élmény volt számukra az előadás – mesélte a színésznő. A sikeres akció óta egyébként a Szegedi Nemzeti Színház több művésze is jelezte, hogy ők is csatlakoznának a kezdeményezéshez, így még több szegedi pedagógusnak lesz a jövőben lehetősége ingyenes színházélményhez jutni.

