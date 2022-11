– Idén 418 ponttal lehetett felvételt nyerni az ösztöndíjas képzéseinkre, ez 272 fiatalnak sikerült, míg 5-en önköltséges képzésen tanulnak. A 2021/22-es oktatási évben 261-en vettek át diplomát karunkon. Jelenleg 50 ország fiatalja tanul nálunk, akik azért jöttek ide, hogy a legmodernebb tudást kapják meg, nekünk pedig kötelességünk, hogy olyan tudást adjunk át nekik, amely által bárhol megállják a helyüket a világban orvosként és kutatóként is – hangsúlyozta.

Az ünnepségen Lengyel Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke arról beszélt, hogy az egyetem jó hírnevéhez hozzájárul a központban zajló gyógyítói és kutatói munka is, ez pedig tradíciókat tisztelő, magas kompetenciával rendelkező munkatársaik érdeme. Megjegyezte, jelenleg 4 ezernél is többen dolgoznak a szegedi klinikákon.

A folyamatban lévő fejlesztéseik kapcsán az elnök beszámolt arról is, hogy a tervek szerint még decemberben átadják az infektológiai tömböt, az endoszkópos centrum kialakításának egy része már meg is valósult, a Korányi fasoron pedig továbbra is folyamatban van a gyermekklinika fejlesztése, új szárnyának építése.

Az ünnepségen elismerésben részesültek az egyetem kiváló munkát végző egészségügyi szakemberei, az ösztöndíjas hallgatók pedig oklevelet vehettek át.