Különleges színházi előadás érkezik december elején Szegedre. A két pápa című történetet bizonyára sokan ismerik a többszörös Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt filmből, azt azonban kevesen tudják, hogy a történet eredetileg színpadi produkció volt. Ennek a négyszemélyes darabnak a magyarországi bemutatási jogját a Rózsavölgyi Szalon kapta meg, ahol azóta is nagy sikerrel fut, a produkció pedig most egy nap erejéig a Szegedi Nemzeti Színházban is látható lesz.

A történet II. János Pál pápai regnálásának végén, egyúttal Joseph Ratzinger bíboros, azaz XVI. Benedek pápai működésének kezdetén játszódik. A háttérben pedig már feltűnik Jorge Bergoglio bíboros is, aki később – miután Benedek hétszáz éves hagyományt megtörve úgy döntött, lemond –, I. Ferenc pápaként lett a katolikus egyház vezetője. Benedek és Bergoglio története párhuzamosan fut, mindkét figurát megismerhetjük a maga emberi mivoltában, majd a darab csúcspontján parázs vitában összecsapnak.

Fotó: DM

A történetnek remek a humora, ugyanakkor nem nélkülözi a legsúlyosabb dilemmák felszínre hozását sem. Felmerülnek benne olyan kényes, és mindmáig megoldatlan problémák, mint a születésszabályozás, az abortusz, a cölibátus vagy a papi pedofília. Sőt, az is kiderül, hogy egy pápa is hozhat rossz döntéseket, és cipelheti magával egész életén át az ezzel járó felelősség terhét. Ez nem a film színpadi változata, nem is dokumentumjáték: XVI. Benedek és Bergoglio bíboros elképzelt vitáit mutatja be. Valós történések alapján készült, de nem a valóság hű ábrázolása a célja. Azzal azonban, hogy felhasznál néhány köztudott tényt, segít a nézőknek, hogy megláthassák a két pápában az embert is, nem csak az egyházfőt. Ferencet, a focirajongót és Benedeket, aki szeret favicceket mesélni.

A két legendás egyházi figurát legendás színészek keltik életre a színpadon. Benedeket Jordán Tamás, Ferencet Lukács Sándor alakítja. A harmadik főszereplő Molnár Piroska, rajtuk kívül Trokán Anna szerepel még a darabban – mindkét nő apácaként jelenik meg a színpadon. Összegezve tehát A két pápa szereplőinek fele a nemzet színésze, háromnegyedük a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, akik egyúttal Jászai- és Kossuth-díjasok is.

Fotó: DM

A két pápa jótékonysági előadásként érkezik Szegedre, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club ösztöndíjprogramját, illetve az Osztálykirándulás mindenkinek című kezdeményezést támogatják a jegyvásárlók. Az érdeklődés intenzitását jól mutatja, hogy a december 2-ára meghirdetett programra négy nap alatt elkelt szinte az összes jegy, így tegnap egy második előadás megtartásáról is döntöttek. A délután 17.30 órakor kezdődő műsorra hétfőtől lehet jegyet vásárolni a Szegedi Nemzeti Színház jegypénztárában.