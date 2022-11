Hetedik éve működik a Csongrádi Települési Értéktár Bizottság, a Georgiádes Ildikó főlevéltáros, Murányi László önkormányzati képviselő és Ujszászi Róbert numizmatikus-főmuzeológus alkotta bizottság eddigi működése során már negyvenegy nemzeti értéket tart számon. Ebből tizenegy a Csongrád-Csanád Megyei Értéktárban is helyet kapott, de a bizottság büszke arra is, hogy a Magyar Értéktár két csongrádi nemzeti értéket, a Bokrosi Szüreti Felvonulás és Bált, valamint a Belvárosi Halászházakat is nyilvántart.

Mint Ujszászi Róbert, az értéktárbizottság elnöke közölte, sajnos a csongrádi értékek között egyelőre nincs Hungarikum. A jövőben arra fókuszálják munkájukat, hogy ez a helyzet megváltozzon. A bizottság elnöke úgy látja, a Belvárosi Halászházaknak van a legnagyobb esélye arra, hogy a Hungarikumok közé kerüljön.

Arra, hogy mi legyen települési érték, bárki tehet ajánlást. Újabb javaslatok, ha nem is nagy számban, de rendszeresen érkeznek az értéktárbizottság számára. Ezek közül legutóbb a Plein Air Nemzetközi Alkotótelep került be a csongrádi értékek közé.

A minden évben megrendezett, három hétig tartó programot Aranyi Sándor 1991 óta szervezi meg a városban. A Plein Airen az európai alkotók mellett többek között Argentínából, Indonéziából és Irakból is részt vettek már, csaknem kétszáz művész fordult meg az alkotótelepen.

Ujszászi Róbert arról is beszámolt, hogy az értéktár elemeit egy reprezentatív információs füzetből is megismerhetik a turisták, emellett két kisfilm hirdeti Csongrád kincseit, valamint egy mobil applikáció is készült, bemutatva a helyi értékeket és nem utolsó sorban magát a várost.