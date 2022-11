– Életre hívtunk zenész barátaimmal egy reményeim szerint különleges formációt, amely főként akusztikus hangszereken előadott, kicsit középkori, kicsit kelta zenei motívumokkal operál. Ez a dal egy XVII. századi író versének – John Dryden: Hidden Flame – megzenésítése. Fogadjátok nyitott füllel és szívvel! – írta közösségi oldalán Tanács Attila, a szimfonikus metált játszó makói Overdream zenekar gitáros-dalszerzője egy új együttes, a sevenSeas debütáló videoklipjéhez. Az Árpád-kori kopáncsi templomnál forgatott anyagot mindössze két nap alatt már több mint félezren látták.

A zenekar ötletgazdája, Tanács Attila a Délmagyarországnak azt mondta, a csapat neve utalás egy kicsit misztikus világra, no meg a stíluson belüli zenei sokszínűségre, ami az együttest jellemzi. Ő maga, bár a közönség rockzenészként ismeri, sokféle zenét hallgat. A keleti és a kelta motívumok az Overdream dalaiban is megjelennek itt-ott, de voltak olyan ötletei is, amelyek egyáltalán nem illettek bele a metálzenei profilba – ezért jutott eszébe egy új zenekar megalapítása. A fémzenét kedvelőknek ettől függetlenül nem kell aggódniuk, az Overdream is működik tovább.

Az új klip zenei anyagáról elmondta, ez egy megzenésített vers, amelynek a szövegéhez nem nyúltak hozzá. Mindenképp autentikus szöveget akartak.

– A versre egy online irodalmi oldalon találtam rá, és mivel már olvasva is van egyfajta ritmusa, dallama, egyből megtetszett – tette hozzá.

A sevenSeas tagjai: Csiszer Viola – fúvós hangszerek, D. Nagy Ágnes – ének, Szilágyi Krisztina – hegedű, Tanács Attila – gitár és Vrou Met Kitaar – bőgő.

Az együttes már dolgozik az új számon. Ígéretük szerint hamarosan jelentkeznek egy régi ír népdal, illetve egy indiai mantra feldolgozásával.