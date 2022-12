– A magyar népzene mindig büszkeségre adott okot, és azt meg kell őriznünk – hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Csík János, Kossuth-díjas zenész, a Csík Zenekar alapító tagja, prímása, énekese.

Csütörtök este az IH Rendezvényközpontban adott koncertet a zenekar, amely a szokásos, ismert dalok mellett játszott például autentikus népzenét, a Bagossy Brothers Company egyik dalának feldolgozását, valamint szintén átdolgozva LGT számokat is hallhatott a nagyérdemű. Utóbbiak esetében meglepetésvendéggel is készült a Csík Zenekar a közönségnek, ugyanis az LGT oszlopos tagjával, Karácsony Jánossal közösen adták elő azokat.

A Csík Zenekar 34 éve varázsol a népzenével. Csík János kiemelte, mindamellett, hogy kiválóan kell tudniuk muzsikálni a népzenét, állítaniuk is kellett azon, vagyis újfajta zenei gondolatra volt szükség ahhoz, hogy népszerűsíteni tudják a magyar kultúra értékét.

Fotós: Gémes Sándor

– Ennek a megoldásnak a népszerűségét élvezzük igazából. Sok új feldolgozásunk született, megjelent a Dal a miénk című lemezünk is nemrégiben, ami végig feldolgozott LGT dalokat tartalmaz, ez pedig komoly vonzerőt ad. Világzenei megoldásokat kezdtünk el alkalmazni 15 évvel ezelőtt, azt szerettük volna elérni, hogy minél többen megszeressék a népzenét és tiszteljék azt, a városi emberek is megkedveljék. Az igényes, odafigyelő munka által sikerült elérnünk – mondta el lapunknak.

Csík János a beszélgetés során kitért arra is, hogy sokszor megkérdezik őket arról, hogy a mai huszonéveseket hogyan szeretnék megérinteni, hiszen leginkább középkorú a közönségük. Megjegyezte, épp a feldolgozásokon keresztül nyitnak a fiatalok felé is, például egy-egy Bagossy szám feldolgozásával, valamint rendhagyó órákon is jártak már gimnáziumokban, ahol nagyon jól fogadták a népzenét a diákok, így például azt is, hogy az egyik Bagossy nótába kalotaszegi friss csárdást illesztettek be.