Zsúfolásig megtelt diákokkal az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ebédlője a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, szerda délelőtt, amikor a hagyományos iskolai karácsonyi ünnepséget rendezték. Az ebédlő egyébként ilyenkor kicsi, a nagyobb iskolai ünnepségeket emiatt két turnusban szokták megrendezni, mert nem férnek el, de most a zsúfoltság csak emelte az együttlét örömét.

A diákok hetek óta készültek a produkcióra, és az idén a szokásosnál is többen szerepeltek a műsorban. Andrésiné Ambrus Ildikó, az iskola igazgatója elmondta, hogy a fellépők egy része felkérésre, a másik részük önkéntesen lépett színpadra, de számára meglepő volt, hogy ebben az évben szerencsére nagy örömmel és lelkesedéssel vállalták a szereplést a diákok.

– Kiemelkedő, hogy idén volt trombitás és zongorista fellépőnk is, és sokan vállalkoztak arra, hogy karácsonyi dalokat énekelnek – mondta az igazgatónő.

Az ebédlőben a falon lévő képeket a diákok festették, a karácsonyi dekoráció készítése is az ő feladatuk volt. Az ünnepi betlehem Túri Róbert tanár úr közreműködésével készült el, a műsort Guba Mónika tanította be és maga is énekelt a diákokkal, Volford Csaba pedig zenei aláfestést biztosította. A műsort követően az igazgatónő szólt néhány szót a diákokhoz és a tanári karhoz. Boldog karácsonyt kívánt és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan részt vettek a műsorban.

Hagyományosan ilyenkor tartják a kollégiumi ping-pong bajnokság eredményhirdetését és a kollégiumi hálótisztasági-versenyt is értékelik. Mindkét kollégiumban, a nagy kollégiumban pedig szintenként az év elejétől pontozzák a kollégák a szobákat, majd a legtisztább és legrendesebb szobát díjazzák. Az érte járó elismerés pedig büféutalvány, amelyet majd a következő félév kezdetén a büfében válthatnak be a diákok.