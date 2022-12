Makón régen szokás volt, hogy a helyi nyomda minden év­­ben kiadott egy falinaptárat a város nevezetességeivel, szép épületeivel, szobraival il­­lusztrálva. A nyomda néhány éve megszűnt, a honismerettel, helytörténettel foglalkozó helyi civil szervezet, a Szirbik Miklós Egyesület azonban úgy döntött, nem hagyja a fe­ledés homályába veszni ezt a hagyományt. Idén tematikus naptárat állítottak össze, amihez az apropót az adta, hogy az egyesület több tagja döntött úgy, időt szán a makói für­dő­kultúra ku­­tatására. Az igényes ki­­vitelű falinaptárhoz tizenkét fotó tar­­­­tozik, amelyek az ismert gyűjtő, Halász Ta­­más kollekciójából származnak, a hozzájuk tartozó ismertető szövegeket pedig az egyesület elnöke, Zeitler Ádám történész írta olyan szerzők munkáira hagyatkozva, mint Tóth Ferenc vagy Medgyesi Pál.

A Maros-parti strand régi kabinjait már lebontották.

A Maros-parti strand múltja

A makói fürdőkultúra története alighanem a Marossal kezdődött, ezért a naptár első fekete-fehér, korabeli fotója is ezt illusztrálja. Zeitler Ádám a kiadványt bemutató egyesületi rendezvényen elmondta, évszázadokon keresztül ide jártak fürödni, úszni a város la­­­­kói. Az első für­dőházakat még a híd lábánál lé­tesítették. Az itteni kez­­detleges strand üzemeltetője egy városi tanácsnok, Báló Pál és fia volt. Idővel, a hu­­szadik századra kapcsolatuk megromlott a várossal, ezért a helyi fürdőfejlesztés súlypontja átkerült a jelenlegi, lúdvári területre. Itt 1877 óta működött ingyenes fürdőház. A feljegyzések szerint 1912-ben ide tutajhíd is épült. Tóth Ferenc kutatásaiból azt is tudni lehet, hogy 1937-ben 281 kabin állt itt, és 486 bérlő jutott rájuk.

A legszebb nyári napokon akár 1300-an is lehettek itt ebben az időben. Ennél több szó a Maros-parti strandról sajnos nem esik a naptárban, pedig említést érdemelne a folyó gyógyhatású iszapja, és nemkülönben érdemes lenne bemutatni, napjainkra hová fejlődött a népszerű pihenőhely – hogy mást ne mondjunk, mellette megépült egy országos hírű lombkoronasétány, a strand területén pedig már kalandpark is található.

A régi fürdő nagymedencéje sportolásra és fürdőzésre is alkalmas volt.

Termálvíz a tanácsháza udvaráról

A városközpontban lévő fürdő története ugyancsak érdekes. Mint a kiadványból kiderül, 1953-ban határozták el, hogy ilyet létesítenek. Ennek oka egy­­részt az volt, hogy akkori­ban az egész városban csak mintegy 100 fürdőszoba volt, azaz mindegyikre 400 makói jutott, másrészt pedig az, hogy a Marosba minden évben belefulladt 4-5 ember. 1955-ben a járási tanács udvarán kezdődtek az első fúrások, és 1956 nyarára készül el a Ceglédi Mélyfúró Vállalat jóvoltából a kút. Nem sokkal később, mint a naptári fotón is látható, lubickolnak az emberek az át­­meneti medencében, amit néplavórként emlegettek. A 993 méter mélységű kútból 42 fokos alkálihidrogén-karbonátos víz tört fel. A medence mellé nádpadlós öltöző is épült. A további fejlesztésekre azonban hosszú éveket kellett várni egyrészt azért, mert közbejött az 56-os forradalom, másrészt a pénzhiány és a szakmai viták miatt.

Végül a Mélyépítési Tervező Vállalat tervei alapján, Adamis Géza vezetésével 6 év alatt épült fel a régi makói fürdő. Az átadó 1963. május 18-án volt. A legnépszerűbb medence a pados termálmedence volt. Érdekes, hogy eredetileg a nagymedencét, aminek az alját javítani is kellett, ugyancsak 35-40 fokos vízzel töltötték fel, mert csak egy kút volt, ami ilyen vizet adott. 1973-ban fúrtak egy másik, hideg vizes kutat, és így már sportolásra alkalmas víz is kerülhetett bele.

A jelen és a jövő: a Hagymatikum

A fürdő gyógyrészlegének fejlesztése 1982-re fejeződött be, és itt már az első évben 13 ezer gyógykezelést végeztek. Az óriá­­si igényt látva a rendszerváltást követően több terv született a továbbfejlesztésre, ezekből azonban – ismét csak a pénzhiány miatt – nem lett semmi. A legkomolyabbat Makovecz Imre Kossuth-díjas építész és csapata készítette az ezredfordulóra. Ez alapján kezdődött meg 2009-ben az új épületegyüttes építése, aminek a kedvéért a régit le kellett bontani. – Fontos, hogy Makovecznek ez volt a legnagyobb alapterületű munkája – jegyezte meg Zeitler Ádám, hozzátéve, hogy az átadás pillanatát a mester sajnos már nem élhette meg. Az épületegyüttes 2012-re készült el. Ami pedig a jövőt illeti, 2021-ben megkezdődött a Hagymatikum bővítése: családi élményzóna, napozóterasz és óriáscsúszda épül a területen. A munka jelenleg is folyik.