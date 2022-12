Például Verdi: A lombardok című művének egy darabját és Schubert: Ave Maria című szerzeményét is hallhatta a nagyérdemű Kolonits Klára és Ács János által, míg Mihályi Éva minden műfajból merítve a nagy klasszikus zeneszerzők legszebb lassú tételeivel járult hozzá ahhoz, hogy a hallgatóság lelkiekben is felkészüljön a közelgő ünnepre. Így Bach: Suite no 3 air darabja sem maradt ki a repertoárból, a kivételes művészt Ács János kísérte zongorán.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által szervezett esemény igazi lelki táplálékként hatott az adventi időszakban, valamint a háborúval és válsággal sújtott időben. A rendezvényre a belépés ingyenes volt, ugyanakkor adománygyűjtést tartottak a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász javára, amely idén is rászoruló családok karácsonyát teszi szebbé Csongrád-Csanád és Békés megyében.