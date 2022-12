Az Adventi krimik Agatha Christie téli témájú novelláit mutatja be, ezekből ad egy remek válogatást. Külön érdekessége, hogy valamennyi nyomozója feltűnik a tizenhárom novellában: Poirot, Miss Marple, Tommy és Tuppence, Mr. Parker Pyne és Mr. Quin a főszereplői a történeteknek, ők oldják meg a rejtélyeket. Ezek a novellák eredetileg magazinokban je­lentek meg, leginkább az 1920-as és 1930-as években. A válogatás remek ünnepi-téli hangulatot ad, hiszen mindegyik kapcsolódik a télhez, az ünnepekhez. A történetek rövidek, gyorsan olvashatók. Változatos rejtélyek gyűjteménye ez a könyv, amelyek humorosak, szórakoztatóak, néha banálisan egyszerűek. Ezért is jelentenek ideális kikapcsolódást a rövid nappalokhoz és a sötét éjszakákhoz.

Bár tény, hogy nem épp a legklasszikusabb olvasmány a krimi így karácsony környékén, a tematikus gyűjtésnek köszönhetően azért ezekkel is ünnepi hangulatba tudunk kerülni. Két novellában a misztikum is szerepet kap, több történet pedig kifejezetten az ünnepekhez kapcsolódik. A karácsonyi kalandban Poirot kénytelen egy vidéki kúriában karácsonyozni, és a herceg ellopott rubinját kell megkeresnie. A sztoriban központi szerepet kap a híres angol, karácsonyi puding is, de az biztos, hogy Poirot nem a hagyományos angol konyhát tanulmányozza a történetben. A Karácsonyi tragédia egy szörnyű gyilkosság elbeszélése, ami egy vidéki szállodában történik az ünnepek alatt, a megoldást pedig természetesen csak a kék szemű vénkisasszony, Miss Marple tudja. De olvashatunk egy történetet arról is, milyen a karácsony Abney Hallban, és az is kiderül, miért lehet veszélyes egy csokoládés doboz.