A különleges, műtárgyakkal kísért történelemóra az amerikai polgárháborúval kezdődött, a cowboyok ugyanis ekkor tűntek fel, mivel szükség volt rengeteg marhára. Cowboy Mike bemutatta a díszterem közepén álló ruházaton szemléltetve, hogyan öltözködtek ezek a 15-25 éves fiatalemberek, akikről elárulta: legendás hazudozók voltak, hiszen sokkal magasabbnak tüntették fel magukat, mint amilyenek valójában voltak. – Az irodájuk a ló háta volt, a mellényükön pedig azért volt sok zseb, hogy ott tartsák például a mobiltelefonjukat, amin időnként Facebook-oztak a barátaikkal – viccelődött. Természetesen hamar kiderült, hogy erre idejük sem lett volna, hiszen az akár több mint 2 ezer példányt számláló csordát tucatnyian terelték. – A megbízhatatlan állatokat megbízhatatlan állatokon ülve terelték, szóval ez egy veszélyes foglalkozás volt – magyarázta.

A tárlatvezetésen szó esett még arról, miért kötötték össze az 1900-as évek elején a köztudatban a cowboyokat a bűnözőkkel, és arról is, hogyan mutatta be Buffalo Bill ezeket az embereket cirkuszi show keretében, amellyel egyébként még Szegeden is járt. A sok humorral és rengeteg szakértelemmel fűszerezett tárlatvezetést követően Michael R. Grauer egy előadást is tartott, amelyen tovább mesélt a cowboyok történetéről. Ha ilyen különleges tárlatvezetés nem is lesz már több, a kiállítást még néhány hétig meg lehet tekinteni Szegeden. Az izgalmas tárlat december 31-ig, a múzeum zárásáig látható a Móra Ferenc Múzeumban.

KÉPALÁ: Cowboy Mike, a szegedi kiállítás társkurátora tartott rendhagyó tárlatvezetést csütörtökön a múzeumban. Fotó: Gémes Sándor