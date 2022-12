– Több mint 2 ezerrel évvel ezelőtt feltárult karácsony titka: az ember megajándékozott lény. Isten megajándékozta az embert önmagával, fiával, Jézus Krisztussal – mutatott rá Antal Imre kisteleki plébános.

A lelkipásztorral Kiss Anna újságíró a karácsony kapcsán készített podcastet, melynek során Imre atya hangsúlyozta, karácsonykor az ajándékozó és az ajándék is maga az Isten. A beszélgetés során a plébános elárulta azt is, hogy ő hogyan ünnepel ilyenkor, van-e kedvenc étele, és hogy szerinte mit is jelent az a szó, hogy szeretet.