– Már ötödik éve főzök ilyenkor bográcsban egytálételt a tűzoltóknak és a mentőknek. Alkalmakat tekintve ez már több mint öt, hiszen volt, hogy év közben is megleptem őket egy friss bográcsban főtt ebéddel. Mind a katasztrófavédők, mind a mentősök minden elismerést megérdemelnek. Sajnos, sokan természetesnek veszik a munkájukat, mondván, hogy nekik ez a dolguk. Amíg ilyen tettre kész emberek vigyáznak ránk, addig jó. Mindkét hivatás alulfizetett, ráadásul ünnepnapokon is dolgozniuk kell. Ezért úgy gondolom, mindenképpen erősíteni kell a társadalmi megbecsülésüket. Ezért lepem meg én is őket hagyományosan a két ünnep között egy finom levessel – mondta Détár Zoltán. Idén is tejszínes bárányragut főzött egy 50 literes bográcsban, a saját nevelésű bárányból.

A mentőknek Juhász Tünde és Daru Árpád vitték el a tejszínes, tárkonyos bárányragut, a lepényt és a barátfülét. Fotó: Kovács Erika

– A raguba tizenötféle, súlyra több mint 10 kilogramm zöldséget és gombát tettem, valamint több mint 6 kilogramm színhúst, 4 liter tejszínt és 1,5 liter tejfölt. A leves Szeretem Vásárhelyt Egyesület segítségével jut el a tűzoltókhoz és a mentőkhöz – tájékoztatott a Vitézi Rend hadnagya.

– Nem első alkalommal csatlakoztunk Détár Zoltán akciójához, hogy azokat, akik értünk dolgoznak, ránk vigyáznak, finomságokkal lepjük meg és így köszönjük meg az egész éves, áldozatos munkájukat – tette hozzá Juhász Tünde, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapító tagja, aki Daru Árpáddal, aki ugyancsak tagja a civil szervezetnek, túrós lepényt és barátfülét vittek a tejszínes, tárkonyos bárányragu mellé a katasztrófavédőknek és a mentőknek.