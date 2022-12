Az nem ritka esemény a csongrádi könyvtár életében, hogy egy helyi szerzőnek adnak bemutatkozási lehetőséget, arra azonban még nem volt példa, hogy ez épp a könyvtár egyik dolgozója legyen. Varga Lilla egy rajongó lelkesedésével és egy könyvtáros alaposságával vágott bele első könyve megírásába, aminek a gyümölcse az Arjen München című könyv.

Mint az elsőkönyves írónő elmondta, közel 20 éve óta szurkol a bajor szupercsapatnak, a Liverpool elleni 2001-es, egyébként elbukott Szuperkupa döntőn szeretett bele a csapatba. A foci világa egyébként is foglalkoztatta, egyetemistaként maga is játszott, korábban pedig blogolt is már a labdarúgásról.

A könyv megszületéséhez a koronavírus-járvány adta a lehetőséget: amikor emiatt több lett a szabadideje, belevágott kedvenc játékosa, Arjen Robben történetének feldolgozásába.

A kutatómunkája során minden fellelhető, Robbennek kapcsolatos cikket átolvasott, újranézte a klasszis szélső korábbi meccseit. – A megnézett videók sok emléket idéztek fel, így kicsit a saját élményeim is benne vannak a könyvben – árulta el Lilla.

A könyv 14 fejezetben taglalja Robben pályafutását, végigkövetve a holland játékos karrierjét a kezdetektől pályájának mélypontjain át a legnagyobb sikerekig, különös tekintettel a Münchenben töltött időszakra.

Fotós: Csemegi Károly Könyvtár

Mint az szerző elárulta, arra is próbált rámutatni könyvében, hogy ez szinte egy égben köttetett kapcsolat volt: jó időben találtak egymásra, Robbennek is szüksége volt a Bayernre, és a csapatnak is a holland szélsőre.

– A Bayern-szurkolóknak jó nosztalgiázás lehet felidézni a könyv lapjain a sok nagy meccset, de aki nem a csapat rajongója, annak is ajánlom ezt a könyvet. Jobban megismerhetnek egy nagyszerű játékost, akinek nagyon inspiráló lehet a története: példát mutat a küzdeni tudásból – beszélt könyvéről Varga Lilla.