A programot idén is a helyi vállalkozókkal közösen szervezték meg, így jöhetett létre az is, hogy nemcsak ajándékban, hanem látványban is gazdag volt a dorozsmai gyermekek vasárnap estéje. Két Mikulás ugyanis zenélő, kivilágított kamionnal érkezett a fiatalokhoz, ezzel nagy sikert aratva.

Ahogyan az történt az előző években, úgy a vállalkozók mellett most is hozzájárult a rendezvényhez Mihálffy Béla is. A térség országgyűlési képviselőjeként lapunknak azt mondta, hogy fontos számára az, hogy a választókerületének minden részén, így Kiskundorozsmán is szolidárisak legyenek egymáshoz az emberek. Hozzátette, Dorozsma erre jó példa, hiszen itt civilek, vállalkozók és politikusok fogtak össze a gyermekmosolyokért.

Mihálffy Béla mellett Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselője, Ruzsa Roland is támogatta a kezdeményezést, sőt az egyik nagy szakáll és palást őt rejtette. A képviselő a Délmagyarországnak elmondta, Dorozsmára már pénteken megérkezett az egyik Mikulás, akkor a bölcsődékbe és az óvodákba járó gyermekeket ajándékozta meg, és egészen szerdáig a településrészen is marad, ugyanis a baba-mama klubba is ellátogat majd.

Ruzsa Roland kiemelte, az adventi gyertyagyújtásokat kísérőprogramokkal teszik meghittebbé: most a mikulásjárattal, múlt hétvégén a fiatal felnőttek köszöntésével, az utolsó hétvégén pedig tartós élelmiszercsomag osztással. Jelezte, a nehéz sorsú családokhoz visznek majd csomagot, ehhez a képviselői tiszteletdíjával járul hozzá, bízva abban, hogy mások is követik majd a példáját.