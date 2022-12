A rendezvényre kilátogatók kaptak forralt bort, aki teázni szeretett volna, azt forró teával várták. A gyerekek pedig a gyümölcsöknek és az édességeknek örülhettek. Ruzsa Roland arról is beszélt, hogy a rendezvényt a karácsonyon túl közösségépítőnek is szánta. Cél volt az is, hogy a környékbeliek jobban megismerhessék egymást, és közelebb kerüljenek egymáshoz legalább az ünnepekkor.

A tervek szerint – és mivel az elültetett fenyőfa is megmarad – jövőre is találkoznak majd a kiskertekben élők, a saját karácsonyi ünnepségükön. A hangulatra egyébként nem lehetett panasz, mindenki jól érezte magát, és többen is azt mondták, hogy jó lenne, ha tényleg hagyománnyá válna a kiskertek karácsonya.