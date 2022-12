Dupla előadással érkezik pénteken Szegedre a Rózsavölgyi Szalon nagysikerű előadása, a Két pápa. A három Jászai- és Kossuth-díjas színművészt felvonultató produkció estére meghirdetett bemutatójára négy nap alatt elkeltek a jegyek, így a szervező Szent-Györgyi Albert Rotary Club egy második, délutáni előadást is műsorra tűzött. A XVI. Benedek és a mostanra már pápává választott Bergoglio bíboros elképzelt vitáit bemutató darabban a jövőbeli Ferencet Lukács Sándor alakítja, Molnár Piroska és Trokán Anna apácaként jelennek meg. Benedek szerepét Jordán Tamás kapta meg, aki lapunknak elárulta, nagyon szereti ezt a darabot.

– Hihetetlenül érdekes maga a probléma, amit felvet és ráadásul a közelmúlt eseményeit dolgozza fel. Nemrégen mondott le Benedek és vált pápává Bergoglio érsek, és valószínűleg mindenkit érdekel, egy ilyen hogyan történik. És bár a darab fikció, nagyon hitelesek a szövegek. Ráadásul az előadás is kiváló minőségű, remekül játszunk együtt – mondta.

Fotós: Rózsavölgyi Szalon

Jordán Tamás számára egyébként nem ismeretlen Szeged: játszott és rendezett is a városban, melyet nagyon szeret. – A Kisszínházban állítottam színpadra a Svábbogárvadászat című művet 1989-ben, akkor huzamosabb időt töltöttem a városban. De a Szegedi Szabadtéri Játékokon is játszottam az Én és a kisöcsémben és voltak önálló estjeim is. József Attila válogatással és a Szókratész védőbeszédével is jártam az országot a 80-as években, a kedvenc helyem pedig a JATE Klub volt. Kiváló, értő, fiatal közönség volt és mindig nagy szeretettel fogadtak – idézte fel itteni élményeit.

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészről talán kevesen tudják, hogy bár a színészettel fiatal korától kacérkodott, az Egyetemi Színpadnak is tagja volt, eredetileg földmérőnek készült, diplomát is geodéziából szerzett. – Nagyon sokáig álmodtam a földmérő mérnökségről, végtelenül sajnáltam, hogy abba kellett hagynom, amikor beindult a színészi karrierem. Az nem merült fel bennem soha, hogy visszatérjek a pályára, de a szakma iránti érdeklődésem mindig megmaradt – mesélte.

Jordán Tamás a színház mellett filmekben is sokszor szerepelt, legutóbb az Unoka című drámában láthatta a közönség. – Az egy nagyon jó szerep volt, imádtam. Azt azonban nem tudom meghatározni, a színházat vagy a mozit szeretem jobban, hiszen nem az számít számomra, hogy hol játszok, hanem hogy milyen szerepet. Egyébként ha a legkedvesebb alakításaimat kellene megneveznem, a Két pápa a bakancslistások között szerepelt volna – fogalmazott Jordán, akit egyébként soha nem kérdeztek meg pályája során, van-e szerepálma.

A 79 éves színész jelenleg hét különböző előadásban játszik. – Szinte minden második nap színpadon vagyok, de ez engem nem fáraszt. Nehezen hiszik el nekem, de amikor játszom, úgy érzem magam, mint más a jakuzziban. Felfrissülten jövök ki mindig a színházból – mesélte lapunknak.

A két pápa jótékonysági előadásként érkezik Szegedre, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club ösztöndíjprogramját, illetve az Osztálykirándulás mindenkinek című kezdeményezést támogatják a jegyvásárlók. Már csak a 17.30 órakor kezdődő előadásra érhetők el belépők, azok is korlátozott számban.