Szikszai Zsuzsanna, az egy szervezeti egységként működő múzeum és könyvtár igazgatója a Délmagyarországnak azt mondta, ez az újdonság valójában nem makói kuriózum, szerte az országban próbálkoztak a koronavírus-járvány idején ilyesmivel azok az intézmények, amelyeknél a körülmények ezt megengedik. Itt megkérdezték a művészeket, akik egyébként is elhozták volna ide a munkáikat, hogy mit szólnának a kirakat-kiállításhoz, és eddig mindannyian beleegyeztek. Most a makói származású Tamásy Gaby Art In Soul Progress – Lelkünk művészete című anyaga tekinthető meg a kirakatüvegek mögött.