Végéhez közeleg a Móra Ferenc Múzeum cowboy-indián kiállítása, csütörtökön és pénteken látogathatja még a nagyközönség. A tárlatra az őszi-tél időszakban is sokan voltak kíváncsiak, szerdán Fogas Ottó múzeumigazgató személyesen köszöntötte a negyvenezredik látogatót.

– A tárlat népszerűsége egyrészt annak köszönhető, hogy Amerikából érkezett. Egy olyan távoli helyről, ahova nagyon nehéz eljuti, hiszen nyilván nem ugrik át egykönnyen Oklahomába, akit érdekel a téma. Másrészt ma nagy divatja van a retrónak, a kiállítás pedig nem csak visszanyúlik a valódi cowboyok és indiánok életéhez, de érinti a róluk készült filmeket, bemutatja a korszakról felépült brandet is – mondta a múzeumigazgató.

A legtöbb látogató megyénkből érkezett a tárlatra, ám szép számmal jöttek az ország távolabbi településeiről is. A szerencsés negyvenezredik jegyvásárlók is Pest megyéből utaztak Szegedre. Gáspár István Érdről, Géresiné Kozma Ilona Budaörsről érkezett a napfény városába. Lapunknak elmondták, szeretik együtt beutazni az országot, felfedezni a különböző városok szépségeit, és most Szeged következett. Kedden érkeztek, aznap este a színházban megnézték A padlás musicalt, szerdán pedig ellátogattak a Móra Ferenc Múzeumba.

A kiállításon Gáspár Istvánnak a Cseh Tamásról szóló részleg tetszett a legjobban. – De az egész tárlatnak nagyon jó a lelkülete – mondta.

Géresiné Kozma Ilonának a gyöngyből készült indián ékszerek nyerték el leginkább a tetszését, ugyanis ő maga is készít gyöngyékszereket. – Le is fotóztam pár motívumot, fülbevalót, amiket valószínűleg magam is el fogok készíteni – közölte.

Elmondták továbbá, hogy december 31-ig maradnak a városban, és az elkövetkezendő napokban még mindenképpen kipróbálják a fürdőt, valamint terveznek egy makói kiruccanást is.

– Eddig nagyon tetszett a város, már most biztosak vagyunk benne, hogy még visszatérünk a jövőben – mondta Géresiné Kalmár Ilona.