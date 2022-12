Lelki átéléssel előadott és technikailag is remek éneklésével első díjat nyert a vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium kamarakórusa. A közelmúltban rendezte meg a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara az I. „Psallite" Kárpát-medencei gyülekezeti ének, egyházi népének és zsoltáréneklési versenyt Nagykőrösön. Az, hogy fejből, kotta nélkül énekelt a vásárhelyi kamarakórus, látszólag csupán technikai kérdés, holott ennél jóval több.

Lelki átélés kotta nélkül

– A kotta nélküli előadás előnye, hogy igazán tudtak egymásra figyelni a diákok, egyszerre vették a levegőt, egyszerre indították és zárták a sorokat. Ugyanakkor a lelki átélést is segíti ez a megoldás. Ad egyfajta többletet, elmélyültebb produkció jöhet létre a színpadon – mondta Csorba Emese, a csapat felkészítő tanára, a iskolai énekkar vezetője lapunknak. Hangsúlyozta azt is: különleges diákokból áll a kamarakórusuk. Lelkesek, elhivatottak, könnyedén azonosulnak az egyházi népének, a zsoltárok mondandójával. A közönség is megérzi, ha a dallamok az énekesek lelkéből szólnak.

Baráti összmunka

A tanárnő szerint fontos a pedagógus hozzáadott értéke, de a kórus tagjainak összmunkája nélkül hiábavaló lenne. – Először szólamonként tanuljuk meg az énekeket, majd beszélgetünk a mű mondanivalójáról, a kifejező előadás lehetőségeiről. Utána pedig úgymond szétszedjük a darabot technikailag, összpontosítunk a fő mondanivalóra. Így valósul meg a produkció – mondta Csorba Emese. Hozzátette: csapatmunkában vannak ugyan technikai fogások, ám nem minden tanítható. Ők egy igazán különleges csapat: egy tavalyi közös énekkari kiránduláson szoros barátságot kötöttek. Egészen biztos, hogy emberi összetartozásuk énekkari munkájuk, előadásuk meghatározója.

Közös éneklés a cél

Bár a nagykőrösi siker után egyenes út vezethetne további versenyekre, a tanárnő szerint nem feltétlenül ez az útjuk. Diákjai egyszerűen csak szívesen énekelnek együtt, minden héten próbálnak, de nem lételemük megméretni tudásukat. Ráadásul a középiskolás korosztályt kevés országos versennyel szólítják meg.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium kamarakórusának első helyezett tagjai: Tordai Léna, Árvai Nóra, Erdélyi Maja, Tésik Zsófia, Prikler Dorka Abigél, Csipak Szonja, Varga Evelin, Harangozó Zorka, Szabó Regő László, László Lajos és Gábor Attila. Szólista kategória Prikler Dorka Abigél különdíjat kapott a 691. dicséret előadásáért.