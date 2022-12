– Idén a linzi 12 éves Sarah hozta el Betlehemből, a jászol helyén épült bazilikából a lángot. Sarah-t azért választották, mert azon kívül, hogy ő is részt vesz minden évben cserkészként a lángosztáson, egy ukrajnai osztálytársával is törődik, és nagyon segítőkész – mondta el a szentmisét celebráló Köllő Sándor káplán. Azzal folytatta, hogy a betlehemi láng mindenekelőtt arra emlékeztet bennünket, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van hozzánk, szeret minket.

– Ugyanakkor a láng a béke hírnöke is, hiszen Jézus születésekor az angyalok békességet kívántak minden embernek. Ahogy a gyertyával gyertyát gyújtva továbbított lángot, úgy ezt a békét is embertől emberig továbbítva kell átadnunk. Az összetartozás, a biztonság, a kölcsönös szeretet és bizalom jele ez a láng – mondta a káplán.

Prédikációjában Szent József példáját állította a hívek elé, aki bizalommal, alázattal, félelem nélkül, szeretettel vállalta azt a feladatot, szerepet, amelyre Isten angyala kérte fel, hogy a szent család őrzője és gondviselője legyen.

– József őrködik felettünk is, és arra kér, hogy utánozzuk az ő nagyságát. Merjünk végre bízni az Istenben ebben a hitet kioltó, haragot levezető, szorongó időben. Jézus azt akarja, hogy félelem nélkül kövessük őt, és békességben éljünk. Ez a kicsiny láng le tudja győzni a sötétséget. Világunk félelmet keltő zűrzavarában nagy szükségünk van arra, hogy nyitott legyen a szívünk a bátorító üzenetre: „ne féljetek, velünk az Isten” – fogalmazott Köllő Sándor.