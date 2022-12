– Tavaly szerveztük meg először a Mikulás ünnepségünket. A tavalyi év sikerén felbuzdulva úgy döntöttünk, hagyománnyá tesszük a mikulásvárást – tudtuk meg Daru Árpádtól, az egyesület egyik tagjától, az esemény főszervezőjétől, aki maga is két gyermek édesapja, így tudja, hogy milyen fontos a kicsik életében ez a nap.

A rendezvényen nagyon sok kisgyermek vett részt. A legkisebbek még néhány hetesek voltak, akik elkerekedett szemmel figyelték, hogy mi történik körülöttük. A legnagyobbak 11-12 év körüliek lehettek, a többséget azonban bölcsődés és óvodás korú gyermekek alkották. A Szeretem Vásárhelyt Egyesület már hetekkel korábban meghirdette a programot, amin bárki részt vehetett. A gyermekeket nemcsak a szülők, sok esetben a nagyszülők is elkísérték.

– Összesen 120 csomagot készítettünk, a Mikulás ezzel lepi meg a gyerekeket – tudtuk meg Daru Árpádtól.

Fotó: Kovács Erika

Amíg várták a Mikulást, Csúcs-Ádok Anita, aki zenebölcsődét működtet Hódmezővásárhelyen, gitározott, énekelt, verselt a gyermekekkel. Aki szeretett volna, ritmushangszert is vehetett a kezébe. Ismert télapódalok és mondókák csendültek fel, voltak, amiket már ismertek a kicsik, de újakat is tanulhattak. A Mikulás érkezését hatalmas ováció fogadta. A nagyszakállú az egyik kisgyermektől, legnagyobb meglepetésére, még egy csokimikulást is kapott.

Ezzel a rendezvénnyel nem ért véget a Szeretem Vásárhelyt Egyesület ünnepvárása. December 8-án, csütörtökön délután díszítik fel a Szent István templom árkádja alatt a szeretet karácsonyfáját. Oda 14 órára várják az érdeklődőket. Daru Árpád elmondta, ez már az ötödik karácsonyfa-állításuk lesz. A programra meghívták az általános iskolásokat. A gyerekektől azt kérték, készítsenek saját kezűleg díszeket és írjanak rá kedves üzeneteket, amiket az ünnepvárás időszakában, illetve azt követően vízkeresztig bárki elolvashat.