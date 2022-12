Nádasdy Ádám december 15-én ismét Szegedre látogat. A nyelvész professzor a Fine_reading – terítéken a világirodalom sorozat következő részében Erdélyi Eszter és Fogarasi György társaságában fog beszélgetni Billy Collins Az a baj a költészettel című válogatáskötetéről a Grand Caféban 18 órától. Billy Collins 1941-ben született New Yorkban. 16 verseskötete jelent meg, az egyik legismertebb amerikai költő, aki kétszer is viselte az USA Kongresszusa által adományozott „Koszorús költő” címet. Nádasdy Ádám az elmúlt években többször is járt a Grand Caféban, 2020-ban A szakállas Neptun című novelláskötetét, 2022 februárjában pedig A csökkenő költőiség – Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról című könyvét mutatta be telt ház előtt.