– Ilyen finom palacsintát még életemben nem ettem! – rikkantotta vidáman egy kisfiú a hétvégi jótékonysági Mikulás-játszóházban Csanádpalotán, a piac melletti tornateremben. Alighanem igaza volt, ráadásul töltelékből óriási volt a választék: húszféle lekváros, kakaós és nutellás is készült a csemegéből. Összesen jó 2 ezer darab, szóval bőségesen jutott belőle mindenkinek. A sütésre a makói Haluska Balázs és csapata vállalkozott, akik egész délelőtt dolgoztak, délután pedig helyi önkéntesek vették át tőlük a stafétabotot. Persze nem csak ezzel a finomsággal várták a gyerekeket: volt vattacukor és pattogatott kukorica is, vidám időtöltésként ugrálóvár, trambulin, a Csibész egyesület kézműves játszóházat rendezett, és eljött maga a Mikulás is, aki ajándékcsomagokat osztott szét a kicsik között.

Mindezt egy helyi civil szervezet, a Tegyünk együtt Csanádpalotáért! nevű egyesület szervezte meg – idén másodszor, mert már tavaly is volt egy hasonló rendezvény. Az elnök, Deli István azt mondta a Délmagyarországnak, hogy az egészben az volt a legszebb, hogy mindent felajánlásokból, civil összefogásból oldottak meg. Helyi lakosok ajánlották fel, összesen közel ötvenen a palacsintához szükséges alapanyagokat, a töltelékeket kisebb-nagyobb adagokban, de azokat a játékokat, plüssfigurákat, könyveket, kifestőket is, amiket ajándékként osztottak szét. Összesen 160 csomag talált gazdára. – Úgy tűnik, az emberek egyre szívesebben adakoznak – tette hozzá. Felidézte: tavaly még 1400 adag palacsintával tudták megkínálni a gyerekeket, szemben az idei 2 ezerrel.

Deli István azt is elárulta, mi lesz az egyesület következő meglepetése. – A Mikulás most 160 ajándékcsomagot tudott szétosztani, de nagyon sok játék megmaradt. Karácsonykor feldíszítünk egy fenyőfát a templom előtt, és ami megmaradt, abból ott is megajándékozzuk a palotai gyerekeket. A palacsintasütés megmaradt alapanyagaiból pedig fánkot sütünk farsangkor – tette hozzá.